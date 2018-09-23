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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

طی دهه اول محرم؛

۸۸۱ واحد خونی در خراسان جنوبی اهدا شد

۸۸۱ واحد خونی در خراسان جنوبی اهدا شد

بیرجند- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: ۸۸۱ واحد خونی در دهه اول محرم به نیازمندان استان اهدا شد.

محمد رضا عاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی دهه اول ماه محرم هزار و ۹۴ نفر برای امر اهدای خون به مراکز خون گیری استان مراجعه داشته اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۸۸۱ نفر موفق به اهدای خون شده اند، گفت: همچنین سه نفر اهدای پلاکت خون داشته اند که امری بسیار خداپسندانه است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی افزود: از مجموع اهداکنندگان خون، ۸۰۶ نفر آقا و ۷۵ نفر بانوان هستند.

عاملی با بیان اینکه طی مدت مشابه سال گذشته هزار و ۵۳ نفر برای اهدای خون به مراکز خون گیری استان مراجعه داشته اند، گفت: از این میزان هزار و ۱۵۱ نفر اهدای خون داشته اند که ۹۱۶ نفر آقا و ۶۳ نفر بانوان بوده اند.

بنا به گفته مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی اهدای خون در دهه اول محرم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

عاملی بیان کرد: نیاز به خون در تمام طول سال وجود داشته بنابراین از شهروندان خواستاریم اهدای خون را به  مناسبت های خاص موکول نکنند.

کد مطلب 4409962

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