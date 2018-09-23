شریعتمداری استعفا داد و روحانی پذیرفت

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: رئیسجمهور پیش از سفر به نیویورک این استعفا را پذیرفته است.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: مخاطب اصلی فرمایشات رهبر انقلاب درمورد تخلفات در ثبت سفارشها و عدم رعایت اولویتها وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: رئیسجمهور برای اینکه از طرح این موضوعات از سوی نمایندگان در پیشگاه ملت جلوگیری کند، ترجیح داد با استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کند.
وی افزود: در واقع رئیسجمهور نمی خواست ضعفهای این وزارتخانه و دولت در مدیریت تخصیص ارز و مشکلات تولید به آگاهی ملت برسد و وزیر با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاح پاسخگوی نمایندگان باشد، به همین دلیل با استعفای آقای شریعتمداری موافقت کرد.
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