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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

علیرضابیگی به مهر خبر داد؛

شریعتمداری استعفا داد و روحانی پذیرفت

شریعتمداری استعفا داد و روحانی پذیرفت

طراح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر صنعت برای فرار از پاسخگویی در مجلس از وزارت استعفا داد و رئیس‌جمهور نیز پذیرفت.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور پیش از سفر به نیویورک این استعفا را پذیرفته است.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: مخاطب اصلی فرمایشات رهبر انقلاب درمورد تخلفات در ثبت سفارش‌ها و عدم رعایت اولویت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: رئیس‌جمهور برای اینکه از طرح این موضوعات از سوی نمایندگان در پیشگاه ملت جلوگیری کند، ترجیح داد با استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کند.

وی افزود: در واقع رئیس‌جمهور نمی خواست ضعف‌های این وزارتخانه و دولت در  مدیریت تخصیص ارز و مشکلات تولید به آگاهی ملت برسد و وزیر با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاح پاسخگوی نمایندگان باشد، به همین دلیل با استعفای آقای شریعتمداری موافقت کرد.

کد مطلب 4409970

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
      8 1
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      لااقل قوه قضائیه از خجالت ایشان بیرون بیاد!! مگه مملکت هرج و مرجه وقانون نداره که در وزارت هر کاری خواستی بکن بعد هم خداحافظ؟!
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
      0 0
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      این چه جور استعفایی بود که روز بعد برای یک وزارتخانه دیگر معرفی شد؟! اینها فریب کاری است و مردم را گول می زنند؟ شما رو بخدا موقع رای دادن به دروغگوها رای ندید؟

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