شریعتمداری استعفا داد و روحانی پذیرفت

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور پیش از سفر به نیویورک این استعفا را پذیرفته است.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: مخاطب اصلی فرمایشات رهبر انقلاب درمورد تخلفات در ثبت سفارش‌ها و عدم رعایت اولویت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: رئیس‌جمهور برای اینکه از طرح این موضوعات از سوی نمایندگان در پیشگاه ملت جلوگیری کند، ترجیح داد با استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کند.

وی افزود: در واقع رئیس‌جمهور نمی خواست ضعف‌های این وزارتخانه و دولت در مدیریت تخصیص ارز و مشکلات تولید به آگاهی ملت برسد و وزیر با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاح پاسخگوی نمایندگان باشد، به همین دلیل با استعفای آقای شریعتمداری موافقت کرد.