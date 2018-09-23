شهروند خوب بودن به دانش آموزان آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله تاجیک اسماعیلی صبح یکشنبه در مراسم آغاز مهرحسینی و سال تحصیلی جدید با حضور در مدرسه دخترانه فاطمه بنت اسد و ابوطالب (ع) و نواختن زنگ مدرسه طی سخنانی اظهار داشت: بازگشایی مدارس مصادف با ایام محرم است و امیدواریم در این ایام آنچه را باید و شاید از واقعه کربلا بیاموزیم.

وی افزود: در مکتب کربلا ، درس انسان دوستی و انسان سازی را باید از اباعبدا... الحسین (ع) درس فداکاری، ایثار و از خود گذشتگی را از حضرت عباس(ع) و درس مقاومت و مقابله با ظلم را از حضرت زینب (س) باید آموخت و مهر حسینی آموزش ایثار، آزادگی و سعادتمندی است مهر حسینی آموزش ایثار، آزادگی از مکتب کربلاست و دانش آموزان ما با توسل به این آموزه ها درس سعادتمندی می آموزند.

شهردار منطقه یک تهران بیان داشت: شهدا و اسرای کربلا به عنوان یک معلم تاریخ در همه ادوار، فارغ از نگاه دینی، فرقه ای، قومی و عقیدتی بعنوان مظهر انسانیت ، نقش آفرینی کردند و ما از رفتار، کردار و عمل آنها درس زندگی و آزادگی می گیریم.

تاجیک اسماعیلی همچنین از مربیان مدارس خواست تا راه و رسم زندگی موفق و شهروند خوب بودن را نیز به دانش آموزان بیاموزند تا آن ها شهردار خانه، مدرسه و محل زندگی خود باشند.

وی بیان داشت: شهر با مالیات و عوارض شهروندان اداره می شود برای همین دانش آموزان باید اموال شهر را اموال خود بدانند و در نگهداری آن کوشا باشند.

شهردار منطقه یک تهران خاطر نشان کرد: محصلین ما باید امسال را با عزم و ارداه ایی فراتر از سال های پیش آغاز کنند و برای بهتر آموختن و بهتر زندگی کردن تلاش کنند.

گفتنی است زنگ نمادین مدارس شمال تهران با حضور شهردارمنطقه یک ، قائم مقام، معاونین، شهرداران نواحی و... در مدارس نواحی ده گانه منطقه یک تهران نواخته شد.