به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن گنخکی صبح یکشنبه درحاشیه بازگشایی مدارس منطقه آبدان با گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران، جانبازان، آزادگان و شهیدان دفاع مقدس و محکوم کردن حمله تروریست ها به مردم غیرنظامی در رژه نیروهای مسلح در شهر اهواز که منجر به زخمی و شهادت تعدادی از هموطنان شد، افزود: قطعا نظام اسلامی به این شیطنت های مزدورانه پاسخ کوبنده ای خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه انسانی در فرایند توسعه یک جامعه، گفت: شاخص توسعه انسانی، میانگین موفقیتهای به دست آمده در یک جامعه در سه بعد اصلی توسعه انسانی یعنی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه را اندازه می گیرند.

وی ادامه داد: منطقه آبدان از پتانسیل و ظرفیت کافی برای نقش آفرینی در این مسیر برخوردار است و درخشش دانش آموزان همشهری در کنکور سراسری و کسب رتبه های زیر هزار و همچنین پذیرش نزدیک به ۳۰ نفر از دختران و پسران منطقه در دانشگاه های دولتی شاخص کشور از استعداد شگرف دانش آموزان آبدان خبر می دهد.

بخشدار آبدان با اعلام خبر موافقت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای برگزاری کلاس های کنکور گفت: این کلاس ها با هدف تقویت بنیه علمی دانش آموزان در شهر آبدان برگزار می شود.

ابوالحسن گنخکی با قدردانی از موافقت مدیرکل آموزش و پرورش استان برای دایر ماندن رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان علامه طباطبایی این شهر ابراز امیدواری کرد: دانش آموزان این رشته با تلاش مضاعف پاسخ شایسته ای به این همراهی خواهند داد.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته جهت استقرار کانون پرورش فکری، کانون فرهنگی تربیتی، کانون فرهنگی آموزش و خانه ریاضیات گفت: تامین امکانات و تسهیل شرایط تحصیل دانش آموزان با جدیت دنبال می شود.

بخشدار آبدان با اشاره به ارتباط مستقیم زندگی آینده دانش آموزان به تصمیم های امروز آنها افزود: مهارت آموزی و توسعه فعالیت های مشارکتی می تواند دانش آموز امروز را آماده پذیرش نقش ها و مسئولیت‌های مختلف در جامعه فردا کند و اگر دانش آموزان زحمت فراگیری دانش و صبر یادگیری کارگروهی را بر خود هموار کنند در زندگی خود نیز شهروندی موفق خواهند شد.

بخشدار آبدان با طرح سه پرسش از دانش آموزان خواست با ارایه نظر و پیشنهاد در فرایند توسعه جامعه مشارکت فعال داشته باشند. چگونه می توانیم سیمایی روشن و امیدبخش از آبدان در استان و کشور ارایه دهیم؟ چگونه می توانیم همبستگی عمومی و وحدت ملی را در جامعه تقویت نماییم؟ یک دانش آموز چگونه می تواند نقشی فعال در توسعه جامعه ایفا نماید؟

آمریکا و عربستان عامل ناامنی در منطقه هستند

حجت الاسلام مصطفی ارتفاعی امام جمعه موقت آبدان نیز بیان داشت: دانش آموزان در روز اول تحصیل نیت خالص وارد کلاس شوند.

وی خطاب به دانش آموزان افزود: با جدیت درس بخوانید و اگر درکارتان جدیت بود موفق می‌شوید. شما دانش آموزان بکوشید و روحیه ناامیدی نباید در بین دانش آموزان باشد.

امام جمعه موقت آبدان بیان داشت: رهبر معظم انقلاب فرموده امروزه کشور نیاز به نیروی متخصص دارد و شما دانش آموزان باید درس بخوانید.

ارتفاعی ادامه داد: در قرآن کریم سه بار کلمه تزکیه برتعلیم عنوان شده است.

وی با تبریک هفته دفاع مقدس عنوان داشت: خیلی از جوانان ۱۶ و ۲۰ ساله بودند و با چه روحیه‌ای وارد جبهه شدند و باید سعی شود تکلیفمان در برابر شهدا خوب عمل کنیم.

وی به ناامنی‌های اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: آمریکا و عربستان باعث نامنی در منطقه هستند و ما اقتدار خود را به نمایش گذاشتیم. این مردم چه گناهی کرده بودند که خون پاک آنها به زمین ریخته شد.

ارتفاعی ادامه داد: جهان بیدار شده است اما قلب مردم ایران به خاطر این حادثه جریه دار شده است و با این حرکت خبیثانه ملت ما بیدار و اقتدار ما بیشتر شده است. باید قدر رهبرمان را بدانیم و رهنمودهای رهبر را سرلوحه کار خود قرار دهیم.



