علیرضا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طرح آمارگیری از مسکن روستایی در سطح استان سمنان از ۲۱ مهرماه لغایت ۲۱ آبان ماه سال جاری اجرایی خواهد شد، ابراز داشت: در این طرح که مدت اجرای آن‌یک ماه خواهد بود مأموران آمارگیری به‌عنوان نمونه به ۱۲۲ روستای استان مراجعه می‌کنند.

وی بابیان اینکه تعداد چهار هزار و ۱۱۰ واحد مسکونی استان سمنان مورد آمارگیری و مطالعه قرار خواهد گرفت، افزود: طرح آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی راه گشای برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی در توسعه و عمران مناطق روستایی کشور است که به‌صورت هم‌زمان در کل کشور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه آمارگیری در هر زمینه پایه و مبنای تمام برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود، ابراز داشت: از اهداف مهم انجام آمارگیری برنامه‌ریزی برای پیشبرد طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، جمع‌آوری اطلاعات درزمینهٔ امکانات عمومی و ویژگی‌های سکونتی و بهداشتی اعلام است.

فلاحی با اشاره به اینکه اجرای این طرح گامی مهم در راستای بهبود و ساماندهی امکانات رفاهی، معیشت روستانشینان و وضعیت مسکن روستائیان دارد، همکاری روستائیان محترم و مسئولین محلی روستاها را با مأموران آمارگیری از ضروریات اجرای طرح ضروری است و انتظار می‌رود دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا با تشویق مردم زمینه همکاری با مأموران آمارگیری برای توسعه و پیشرفت روستا را فراهم آورند.

وی افزود: طرح آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی در سنوات گذشته در سال‌های ۷۹، ۸۲، ۹۲ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرایی شد و در مهرماه سال جاری به‌عنوان چهارمین دوره این طرح جمع‌آوری اطلاعات تخصصی از مسکن روستایی به‌منظور برنامه‌ریزی و توسعه اصولی و پایدار روستاها انجام می‌شود.