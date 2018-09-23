فقدان آمارهای پایه ای از مهمترین مشکلات استان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان، افزود: عدم وجود آمارهای پایه ای بروز مسائل حقوقی و گاها مشکلات برای مردم در ارتباطات دستگاهی را رقم می زند.

احمدی اظهار داشت: آمار فوت و ولادت از مهمترین داده ها محسوب می شود و ثبت صحیح و در بازه زمانی مناسب این اطلاعات گام موثری در تقویت بانک اطلاعات آماری است.

احمدی خواستار هدفگذاری صحیح در حوزه اطلاعات آماری شد و گفت: دستگاه ها مصوبات جلسه را به شکل مطلوبی محقق کنند تا لینک عملیاتی و اجرایی بهتری داشته باشیم.

احمدی خاطرنشان کرد: پوشش صحیح اطلاعات آماری از سردرگمی ارباب رجوع در دستگاه ها جلوگیری می کند.

احمدی با اشاره به تخصیص اعتبار اختصاصی به ثبت احوال از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خواستار بکارگیری این اعتبارات برای ارتقای ظرفیت ها و شاخص ها شد.

احمدی به مشکلات زیرساختی و نرم افزاری آرامستان ها اشاره کرد و گفت: در حوزه آرامستان ها باید فعالیت های آنلاین نرم افزاری با تحقق توسعه زیرساختی فراهم شود.

وی افزود: سرعت بیشتر در فعالیت ها و ثبت با اطمینان اطلاعات در پایگاه ملی ثبت احوال از خروجی های توسعه نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با ثبت اطلاعات است.