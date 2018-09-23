استفاده از ظروف یکبار مصرف در مجموعه مدیریت شهری همدان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه صحن شورای شهر افزود: طرح ممنوعیت استفاده از ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف در شورای شهر، شهرداری ابلاغ شد.

مولوی طرح پیشنهادی در راستای کمپین بی زباله و حفاظت و حراست از محیط زیست شهری است، تاکید کرد: شهرداری همدان بر اساس این ابلاغیه باید ترتیبی اتخاذ دهد که در تمامی اماکن و سازمان‌ها و واحدهای وابسته از مصرف آب بسته‌بندی و ظروف یکبار مصرف و تجدید ناپذیر خودداری کنند.

سخنگوی شورای شهر همدان اضافه کرد: شورای شهر همدان در راستای شعار «از خودمان شروع کنیم» حرکت کرده و استفاده از بطری آب بسته بندی شده و ظروف یک بار مصرف در جلسات شورا را ممنوع کرده و هم اکنون از پارچ و لیوان شیشه ای استفاده می کند.

مولوی با بیان اینکه این اقدام می‌تواند به عنوان الگوی عملی برای دیگر سازمان ها و ادارت نیز مطرح شود، عنوان کرد: طرح ممنوعیت و یا محدودیت مصرف بطری چنانچه در دیگر نهادها و سازمان‌ها در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند اقدام خوبی برای فرهنگسازی و همچنین حساس کردن مردم نسبت به مصرف بطری‌های پلاستیکی باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر باتوجه به اینکه آب موجود در بطری‌های آب معدنی به طور کامل مصرف نمی‌شود، شاهد اسراف زیادی در این زمینه هستیم، افزود: اقداماتی از این دست بتواند گام هایی هرچند کوچک برای حل معضلات زیست محیطی برداشته و مسیری روشن را برای آیندگان فراهم کند.

این عضو شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه در بسیاری از جلسات، سازمان‌ها و ادارات، استفاده از آب بسته‌بندی شده لزومی ندارد، ادامه داد: مصرف آب به صورت بسته‌بندی شده علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد به صورت مستقیم به ادارات برای تأمین آن هزینه‌های غیرمستقیمی بیشتری نیز برای مدیریت پسماند آن و افزایش مسائل زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به انتخاب همدان به عنوان شهر سبز پایدار جهان اسلام اضافه کرد: در این راستا توجه به محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می رود با اقدامات موثر شاهد ارتقاء جایگاه و اهمیت محیط زیست در شهر دارالمومنین باشیم.

مولوی افزود: با توجه به تاکید شورا بر کاهش تولید زباله به ویژه زباله های پلاستیکی امیدواریم با همراهی و مشارکت مردم برای رفع معضل پسماند پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین گام برداریم.