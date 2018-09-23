به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه نظارت و بازرسی در صیانت از منابع آب اظهار داشت: امسال اصفهان همچون دیگر استان ها با خشکسالی شدید مواجه بوده است که به همین دلیل بسیاری از باغداران مجبور به هرس زودهنگام درختان مثمر شدند تا تنها بتوانند این درختان را زنده نگه دارند.

وی بیان داشت: همچنین متاسفانه برداشت مناسبی از باغات میوه در اصفهان به دلیل خشکسالی ها برخلاف تمام تلاش هایی که صورت گرفت، نتوانستیم بکنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از خزان زودرس فضای سبز در اصفهان به دلیل بحران آب خبر داد و اعلام کرد: آبیاری فضای سبز شهری با تانکر صورت گرفت و نتوانستیم برای نجات فضای سبز اصفهان کاری صورت دهیم.

وی از آبیاری بیش از ۱۷ هزار هکتار باغات غرب استان خبر داد و اضافه کرد: با همکاری دستگاه های اجرائی استان در کنار شرکت آب منطقه ای اصفهان توانستیم تابستان سخت امسال را بدون تنش سپری کنیم.

شیشه فروش با بیان اینکه در حال ورود به فصل زراعی هستیم که به منظور مخاطرات کشاورزی، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مطابق با سال های گذشته درگیر موضوع هستند، ادامه داد: ورود دستگاه قضا برای این امر بسیار پر اهمیت است و محوریت صیانت از آب را به عهده گرفته است.

وی پیشنهاد تشکیل چهار کارگروه تخصصی را داد و افزود: کارگروه قضائی و انتظامی با محوریت دستگاه قضائی و کارگروه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی با محوریت صدا و سیما و مشارکت دستگاه های مرتبط از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و امور خیریه، تبلیغات اسلامی، دفتر سیاستگزاری ائمه جمعه و جماعات از جمله این کارگاه ها است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از کارگروه بازچرخانی آب با محوریت صنعت و کارگروه مدیریت و مصرف بهینه با محوریت جهاد کشاورزی و مشارکت حوزه فضای سبز شهرداری و آب و فاضلاب شهری و روستایی برای بهینه سازی مصرف آب خبر داد و افزود: کشور در کمربند بحران خیز زلزله و خشکسالی های متعدد قرار دارد و ما همواره باید آمادگی روبرو شدن با این مشکلات را داشته باشیم.

وی گفت: در این راستا تشکیل کارگروه کم آبی مطرح و ضرورت آن تدوین برنامه عملیاتی است که شرکت آب منطقه ای با سایر ارگان های ذی ربط در حال انجام این مهم هستند.