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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

رئیس حوزه قضایی بخش دشتابی:

مزاحم تلفنی به عذرخواهی با نصب بنر مکلف شد

مزاحم تلفنی به عذرخواهی با نصب بنر مکلف شد

قزوین- رئیس حوزه قضایی بخش دشتابی، فردی را که مزاحمت تلفنی ایجاد کرده بود به عذرخواهی از خانواده شاکی با نصب بنر مکلف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی غفاری رئیس حوزه قضایی بخش دشتابی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، فردی را که به خاطر مزاحمت از طریق پیام و شبکه‌های اجتماعی «تلگرام» و توهین به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم شده بود به علت فقدان سابقه کیفری، جوان بودن و وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی به نوشتن بنر عذرخواهی از خانواده شاکی، قول و تعهد به انجام ندان چنین عملی در آینده مکلف کرد.

مطالعه کتاب خانه عنکبوت نوشته نورالله قدرتی و دادن خلاصه بخش سوم کتاب درباره آسیب‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی به واحد اجرای احکام، حفظ و فراگیری روایت نقل شده از امیرالمومنین (ع) و جزای نقدی بخشی دیگر از حکم جایگزین حبس متهم است.

فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۹۲ به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد و بر همین اساس قضات محاکم می‌توانند با توجه به برخی شرایط متهم و دارا بودن شرایط قانونی از مجازات‌های جایگزین حبس در حق محکوم استفاده کنند.

کد مطلب 4410067

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