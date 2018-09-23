به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جوانان کشور امروز برگزار می‌شود و تیم فوتبال جوانان صبای قم در دیداری خارج از خانه در استان گلستان به میدان می‌رود.

حریف تیم فوتبال جوانان صبای قم تیم ستارگان گرگان است و دو تیم عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی گرگان برابر هم به میدان می‌روند و صبا امیدوار است دومین پیروزی فصل خود را در بازی امروز به دست بیاورد.

تیم جوانان صبای قم هفته گذشته در دومین هفته از لیگ برتر فوتبال جوانان کشور توانسته بود تیم شاهین شهرداری بوشهر را یک بر صفر شکست دهد و در اولین بازی خود نیز ۳ بر صفر در اهواز مغلوب تیم نفت این شهر شده بود.

هدایت تیم جوانان صبای قم را داوود عاصم آبادی بر عهده دارد و این تیم سال گذشته با قهرمانی در لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور توانسته به لیگ برتر صعود کند گرچه حضور این تیم در بالاترین سطح رقابتی رده سنی جوانان کشور به دلیل مشکلات مالی با اما و اگرهای زیادی همراه بود.

لیگ برتر فوتبال جوانان کشور با حضور ۱۲ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و ۲ تیم قعر جدول به دسته اول سقوط می‌کنند.

ترکیب تیم صبای قم در بازی برابر ستارگان گرگان:

مهدی مرادی - وحید عابدی - عرفان امیری پور - محمد جواد عرب خراسانی - محسن آزادیان - محمد ملک نژاد - علی صادقی - سید حسین پیغمبر زاده - محمد زند - علی اصغر پسندیده - علی یعقوبی

نفرات ذخیره:

امیرحسین قربانی - محمد سجاد مستعد - سید محمد حسینی - محمد جواد لطفی - مبین صالح