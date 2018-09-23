آغاز فصل سرد سال و افزایش تقاضا برای وسایل گازسوز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پیروی در جمع خبرنگاران گفت: امروزه بخاری‌های گازی نیز همانند سایر اقلام و تجهیزات مورداستفاده روزمره، با تغییرات بنیادی از نظر ظاهری و ساختاری مواجه شده‌اند؛ بر این اساس به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ساختار جدید موجب گردیده که نسل جدید بخاری علاوه بر ایمن بودن مصرف بسیار پایین‌تری نسبت به بخاری‌های نسل گذشته داشته باشد.

این کارشناس حوزه صنعت افزود: مسئولیت‌های اجتماعی، نیاز مستمر جامعه امروز به محصولات دوست‌دار محیط ‌زیست و کاهش مصرف انرژی را از نکات حایز اهمیت در به کارگیری فناوری‌های نوین در بخاری‌ها است.

وی با اشاره به اهمیت بهینه مصرف کردن انرژی گفت: گرچه ایران صاحب غنی‌ترین منابع گاز طبیعی است؛ اما حفظ این منابع برای نسل‌های آینده، رسالتی است که بر دوش نسل حاضر است. این در حالی است که بیشترین میزان گاز طبیعی کشور در بخش گرمایش خانگی مصرف می شود که باید با بهره‌گیری از سیستم های جدید در بخاری‌ها، این مصرف را به حداقل ممکن برسانیم.

به گفته پیروی، در ارتباط با اصلاحات ضروری بخاری های گازسوز باید به نکاتی از جمله تأمین هوای مورد نیاز برای احتراق از خارج ساختمان، انتقال گازهای حاصل از احتراق به بیرون ساختمان، کاهش مصرف گاز، کسب بالاترین گرید انرژی در بخاری های دودکش‌دار هرمتیک A*سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند و امکان برنامه‌ریزی سالیانه زمان‌های فعالیت بخاری (روز – ساعت) توجه داشته باشیم.