ذخیره یکصد هزار نمونه در بانک خون بند ناف رویان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرتضی ضرابی با بیان اینکه این کار حاصل تلاش بیش از یک دهه فعالیتی است که در زمینه جمع آوری سلول‌های بنیادی خون بندناف انجام شده گفت: امروز ما در جایگاهی قرار داریم که مدعی شویم بزرگترین ظرفیت ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف را در منطقه و خاورمیانه داریم.

وی درباره اهمیت این موضوع گفت: با بالارفتن آمار نمونه‌های ذخیره شده در بانک خون بندناف، امکان استفاده از نمونه و امکان یافتن نمونه مناسب برای پیوند بیش از پیش امکان پذیر شده و شانس اینکه ما بتوانیم از این ظرفیت برای پیوند بیماران استفاده کنیم افزایش یافته و همچنین امکان تبادل نمونه در سطح کشورهای دیگر نیز ایجاد شده است.

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان در خصوص آمار جهانی ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ بانک عمومی ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف در سراسر دنیا توانسته اند حدود ۷۰۰ هزار نمونه را جمع آوری و ذخیره‌سازی کنند و همچنین بانک های خانوادگی نیز در سراسر دنیا حدود ۴ میلیون نمونه ذخیره‌سازی کرده اند.

ضرابی اضافه کرد: در دنیا تا کنون ۴۰ هزار پیوند با استفاده از سلول‌های بنیادی خون بندناف انجام شده که ۲۵ هزار نفر به طور کامل درمان شده‌اند.

ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی مغز استخوان و خون محیطی

ضرابی درباره سایر خدماتی که در طی این مدت علاوه بر ذخیره سازی سلول‌های بنیادی‌خون بندناف، به فعالیت های شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان اضافه شده است گفت: با توجه به اینکه دانش ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف کاملا بومی است، امکان ارائه خدمات در زمینه ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون محیطی و مغز استخوان نیز توسط این مرکز فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مراکز پیوند و مراکزی که بیماران سرطانی را تحت درمان قرار می دهند، برای درمان های بعد از شیمی درمانی و رادیوتراپی به تزریق مجدد سلول‌های بنیادی خود فرد اقدام می کنند گفت: در شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان قبل از شروع شیمی درمانی یا رادیوتراپی، سلول‌های بنیادی مغز استخوان یا خون محیطی از فرد بیمار گرفته و ذخیره‌سازی می شود تا امکان تزریق آن بعد از انجام فرآیند درمان ایجاد شود و اصطلاحا بعد از درمان، پیوند اتولوگ برای فرد بیمار انجام می شود.

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان ادامه داد: این امکان توسط شرکت فراهم شده و امروزه در کنار ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف، سلول های بنیادی مغز استخوان و خون محیطی را هم ذخیره می‌کنیم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی درباره دیگر خدمات شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان بیان داشت: جداسازی سلول‌های بنیادی از بافت بندناف نیز به مجموعه فعالیت‌های این مرکز افزوده شده است.

ضرابی درباره کاربرد این سلول‌ها گفت: تاکنون فقط از سلول‌های بنیادی خون بندناف به عنوان سلول‌های بنیادی خونساز برای ذخیره‌سازی و درمان استفاده می‌کردیم ولی با توجه به اینکه امکان جداسازی سلول‌های بندناف تحت عنوان مزانشیم بندناف نیز فراهم شده است، برای درمان برخی بیماری‌ها مثل بیماری‌های عصبی می‌توانیم این سلو ل‌ها را در اختیار مراکز درمانی قرار دهیم.

کارآزمایی بالینی فلج مغزی و اوتیسم با سلول های مزانشیم بندناف

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان با بیان اینکه در اولین اقدام از سلول‌های بنیادی بافت بندناف یا مزانشیم بندناف برای کارآزمایی بالینی بیماران فلج مغزی و همچنین بیماران متبلا به اوتیسم استفاده کرده‌ایم گفت: نتایج تزریق های صورت گرفته به بیماران منتخب، بسیار قابل توجه و ارزشمند است.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به مطالعات در حال انجام، از سایر منابع سلول‌های بنیادی نیز استفاده کنیم و شرایطی فراهم شود که منابع مختلفی برای درمان و طرح های تحقیقاتی در دسترس قرار گیرد.