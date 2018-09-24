تغییر مدوام سرمربیان لطمه بزرگی به والیبال بانوان وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال بانوان ایران در رقابت‌های AVC CUP در حالی به مقام هشتمی رسید که در دوره گذشته عنوان ششمی را کسب کرد. البته کسب سه پیروزی متوالی در مرحله گروهی رقابت‌ها از نکات مثبت در نتایج تیم ملی بود.

مریم هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج تیم ملی والیبال بانوان در رقابت های AVC CUP گفت: ما نباید بر روی جایگاه کسب شده تمرکز کنیم چرا که تیم ملی رفته رفته در رقابت‌ها، بازی‌های بهتری را ارائه داد و توانست به عنوان تیم صدرنشین از گروه خود صعود کند و همین نشان دهنده پیشرفت تیم ملی والیبال بانوان است.

مربی پیشین تیم دانشگاه آزاد افزود: از این موضوع نیز نباید غافل شد که فشار زیادی بر روی تیم ملی وجود داشته اما تمام توان و ظرفیت خود را گذاشتند. تیم ملی پس از حضور در تورنمنت مجارستان راهی تایلند شد و همین باعث خستگی ملی پوشان شد. در نتیجه این امر منجر به شکست تیم ملی در بازی آخر مقابل استرالیا و کسب عنوان هشتم شد.

«آیا تیم ملی نمی توانست در مرحله گروهی رقابت ها مقابل استرالیا شکست بخورد تا برای صعود به مرحله نیمه نهایی با تیم قدرتمندی مانند چین برخورد نمی کرد و اینکه آیا باخت استرالیا مقابل ایران استراژی آنها بود یا خیر؟» کارشناس والیبال در پاسخ به این سئوال گفت: ما نمی توانیم نسبت به این موضوع چیزی بگوییم چرا که این تفکر کادر فنی تیم ملی است و ما نمی توانیم در این باره نظر بدهیم. شاید می توانستیم با باخت مقابل استرالیا، شرایط بهتری را در ادامه رقابت ها داشته باشیم.

او همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا پتانسیل والیبال بانوان همین نتایج است؟ ادامه داد: خیر، این گونه نیست. ما پتانسیل خوبی در والیبال داریم اما ضعف ما در برنامه ریزی است. می توانیم با برنامه ریزی بلندمدت و استفاده از مربیان و بازیکنان خوب، تغییرات قابل توجهی را در تیم ملی بوجود بیاوریم.

هاشمی تاکید کرد: در حال حاضر نباید به فکر شکست تیم هایی مانند چین و ژاپن باشیم. اول باید تیم هایی مانند چین تایپه و تایلند را شکست دهیم و گام به گام پیش برویم و از عنوان ششمی به عنوان پنجمی برسیم. با برنامه ریزی متوالی می توانیم نتایج خوبی در آینده کسب کنیم.

کارشناس والیبال در پاسخ به این سوال که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در فیلیپین تیم ملی ترکیب جوان تری داشت اما در AVC CUP با تغییر سرمربی بار دیگر تیم به حالت اولیه خود بازگشت، آیا زمان اعتماد به جوانان فرا نرسیده است؟ گفت: اعتقاد من بر این است تا از با تجربه ها در کنار بازیکنان جوان باید استفاده کرد. جوان ترها باید کم کم به تیم ملی تزریق شوند.

وی در پاسخ به این سوال که تغییر مداوم سرمربیان تیم ملی چقدر در کسب نتایج تیم ملی تاثیر گذار است؟ اظهار کرد: با تغییر مداوم سرمربیان تیم ملی مخالفم. قهرمانی به عنوان مربی چند دوره در کنار تیم ملی است اما تغییر مداوم سرمربی تیم ملی لطمه بزرگی به والیبال بانوان وارد کرده است. پس از گذشت چند ماه نباید از یک مربی انتظار کسب نتیجه داشت. حتی ولاسکو نیز پس از چند سال کار کردن با تیم مردان نتایج خوبی کسب کرد. هیچ مربی ای با دو ماه کار کردن نمی تواند نتیجه کسب کند.

هاشمی افزود: امیدوارم با حضور کعبی زاده (نایب رئیس بانوان) والیبال بانوان به تغییرات اساسی دست پیدا کند. نیاز ما برگزاری یک لیگ قوی است. بازیکنان باید در مسابقات بسیاری حضور داشته باشند، حضور در یک تورنمنت کافی نیست، آن هم تورنمنتی که چند تیم باشگاهی در آن شرکت کرده باشند.

او به سطح رقابت‌های لیگ اشاره و خاطر نشان کرد: در لیگ برتر هر تیمی که اسپانسر بهتری جذب کند، ملی پوشان را در اختیار می‌گیرد و همین باعث می‌شود که رقابتی در لیگ وجود نداشته باشد چرا که بهترین بازیکنان در اختیار یک یا دو تیم هستند پس در نتیجه رقابتی به وجود نمی‌آید در نتیجه مسابقات خوبی نیز برگزار نمی‌شود.