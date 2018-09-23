به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاوشی ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری بابیان اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های اقتصادی را عملیاتی کنند، ابراز داشت: در شرایطی قرار داریم که دشمن با القا ناامیدی می‌خواهد بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند لذا برای خنثی‌سازی توطئه‌های شوم دشمنان باید انجام امور عمرانی در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط پیش رو نباید انجام امور به‌صورت کند و با وقفه‌های طولانی همراه باشد لذا ضرورت امروز می‌طلبد تا با برنامه‌ریزی مناسب، هدفمند و دارای توجیه اقتصادی طرح‌های مهم را از حالت سکون به بعد اجرایی تبدیل کنیم.

ضرورت نیازسنجی و شناخت ظرفیت‌ها

استاندار سمنان بابیان اینکه قبل از شروع هر طرح باید نیازسنجی و شناخت ظرفیت‌ها به‌صورت کامل موردمطالعه قرارگرفته باشد، ابراز داشت: برخی طرح‌ها بدون مطالعه در استان صورت گرفته و باعث بروز مشکلاتی شده است لذا برای پیشگیری از ادامه این روند باید آینده‌نگری طرح‌ها بررسی شود.

چاوشی بابیان اینکه در عمل نتوانستیم از طرح آمایش سرزمین به‌درستی استفاده کنیم، تصریح کرد: طرح آمایش سرزمین این امکان را به طرح‌ها می‌دهد تا پروژه‌ها بامطالعه بیشتری موردبررسی قرار گیرد لذا انتظار می‌رود برای بهینه استفاده کردن از اعتبارات آمایش سرزمین در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: اتمام ساخت‌وسازهای اقتصادی مردم را امیدوار و گرفتاری‌های آن‌ها را برطرف می‌کند بنابراین باید برنامه‌ریزی‌ها به این‌سو گرایش پیدا کند که در شرایط نامطلوب اقتصادی بتوانیم از حداقل منابع بهترین بهره‌وری را داشته باشیم.