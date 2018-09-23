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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

در دیداری در نجف مطرح شد؛

تأکید مقتدی صدر و نچیروان بارزانی بر لزوم تشکیل دولت ملی عراق

تأکید مقتدی صدر و نچیروان بارزانی بر لزوم تشکیل دولت ملی عراق

رهبر جریان صدر و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بر لزوم تشکیل دولت ملی تأکید کرده و مسعود بارزانی گفته است که جریان های کُرد هنوز تصمیم خود را برای گزینه ریاست جمهوری اتخاذ نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، مقتدی صدر رهبر جریان صدر امروز با هیأتی کُردی به ریاست «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در نجف اشرف دیدار کرد.

بر اساس بیانیه ای که دفتر صدر در این باره منتشر کرده است مقتدی صدر و بارزانی تحولات سیاسی عراق و لزوم تشکیل دولت در اولین فرصت را مورد بررسی قرار داده اند.

در این بیانیه تأکید شده است که باید دولت آتی عراق پدرانه و ملی باشد و میان مردم عراق تبعیض قائل نشود و توجه خود را معطوف خواسته های مردم و فراهم کردن اوضاع معیشتی بهتر برای آنها کند.

از سوی دیگر نچیروان بارزانی هم تأکید کرده است که نخست وزیر عراق باید با توافق همه جریان های عراقی انتخاب شود. وی افزود که جریان های کُرد هنوز تصمیم خود برای معرفی رئیس جمهور را نگرفته اند.

کد مطلب 4410085

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