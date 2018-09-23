عراق؛ ظرفیتی برای واردات در دوران تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی افزود: اکنون بسیاری از شرکتهای ایرانی در عراق دفتر و مرکز دارند و میتوان از ظرفیت آنها و کشور عراق برای زمان تحریمها و واردات انواع کالا استفاده کرد.
وی اضافه کرد: کشورهای موفق دنیا هر دو سویه تجارت یعنی واردات و صادرات را با هم میبینند. ما نیز باید با برقراری واردات از کشور عراق، تراز تجاری بین دو کشور را متعادل کنیم.
کاشفی از عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران طی سالهای اخیر یاد کرد و گفت: ضروری است همزمان با افزایش صادرات به عراق به فکر واردات از این کشور هم باشیم.
وی با اشاره به پیامدهای صادرات یکطرفه ایران به عراق افزود: وقتی این وابستگی یکسویه باشد ناچاریم بسیاری از شرایط عراق را بپذیریم. نمونه این امر در مقاومت چندساله طرف عراقی برای حمل یکسره کالا از طرف ایران و نمونه دیگر افزایش قابل توجه تعرفههای واردات کشور عراق بود که چون ما به صورت متقابل واردات کالا از این کشور نداشتیم، امکان چانهزنی در این بخش هم وجود نداشت.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: کشورهای موفق دنیا هر دو سوی تجارت یعنی واردات و صادرات را با هم میبینند. ما هم باید تلاش کنیم با برقراری واردات از کشور عراق، تراز تجاری بین دو کشور را متعادل کنیم.
کاشفی افزود: میتوانیم در زمان تحریمها بسیاری از ماشینآلات، مواد اولیه مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی را از طریق عراق وارد کشور کنیم. ضمن اینکه اخیرا نیز ظرفیتهای خوبی در حوزه واردات از عراق شکل گرفته است.
نظر شما