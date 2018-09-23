به گزارش خبرنگار مهر آیت الله مصطفی علما امروز یکشنبه در نشست تجدید بیعت روحانیون و طلاب بسیجی اهل سنت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: هر روز که از عمر انقلاب اسلامی ایران می گذرد بر آبرو و اعتبارش در دنیا و منطقه افزوده می شود و در مقابل این اعتبار آمریکا و صهیونیست هاست که با نشان دادن خوی واقعی خود در حال از بین رفتن است.

وی افزود: در همین حمله تروریستی اهواز دوباره دستهای آمریکا و صهیونیست ها و قارون های منطقه دیده شد که با ریختن خون بی گناهان و مردم بی دفاع قصد ضربه به جمهوری اسلامی را داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: اما تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که هر جا آمریکا مستقیم یا غیر مستقم برای ضربه به این نظام وارد شده است با شکست و بی آبرویی مواجه شده است که می توان به تجهیز رژیم بعث صدام و حمله به ایران اشاره داشت که با تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی توسط امام (ره) نقش بر آب شد و یا حمله به عراق ، سوریه ، لبنان به طور مستقیم یا غیر مستقم که در همه موارد پیروز واقعی این نظام بوده است که روز به روز در بین مردم منطقه نیز محبوب تر شده اما این جنایات آمریکا و عواملش است که تا ابد برای او بی آبرویی و روسیاهی خواهد داشت.

وی گفت: امروز وظیفه روحانیون است که با تبلیغ دین خدا و کلام خدا جوانان و مردم را به صراط مستقیم مورد نظر قرآن و رسول خدا هدایت کنند و مانع به نتیجه رسیدن توطئه های دشمنان شوند.