حمله وقیحانه در اهواز به اتحاد بیشتر مردم ایران منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شهریاری در این پیام، آورده است: در اولین روز از هفته دفاع مقدس در کربلای ایران‌ زمین 'خوزستان سرافراز'، بار دیگر دستان خبیث ترور و خشونت از آستین بدخواهان وطن به‌ درآمد و تعداد زیادی از حافظان وطن و مردم بی‌گناه و مظلوم را به خاک و خون کشید.

در ادامه این پیام آمده است: مزدوران، تفرقه انگیزان و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه ‌ای آنان باید بدانند که پهنه ایران عزیز مهد دلیرمردان و شیرزنانی است که در تاریخ سراسر شجاعت و ایثار خود، هیچگاه ذره‌ ای تهدید علیه کیان و ملیت خود را برنتافته و در این مسیر گران ‌بها، شهادت را فیض عظیم و رستگاری جاودانی دانسته و دوباره به جهانیان ثابت خواهند کرد که این حمله وقیحانه، منجر به اتحاد و انسجام هرچه بیشتر آحاد ملت شریف ایران شده و کوچک‌ترین خللی در اراده آهنین این ملت بزرگ ایجاد نخواهد کرد.

استاندار آذربایجان غربی به نمایندگی از مردم همیشه در صحنه و شهیدپرور استان ضمن محکوم کردن این اقدام کور تروریستی، شهادت شماری از نیروهای مسلح جان‌برکف و مردم عزیز اهواز را به پیشگاه ملت شریف ایران و مردم قهرمان خوزستان، تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل از درگاه باری ‌تعالی مسئلت کرده است.

استاندار آذربایجان غربی در خصوص هفته دفاع مقدس نیز با صدور پیامی اظهارداشت: سال‌های جنگ تحمیلی، یادگار حماسه جاویدان رهروان سرور و سالار آزادگان جهان، امام حسین (ع) در نینوای "کربلای ۷، والفجرها، نصرها" و تداعی‌گر ۲۸۹ عملیات بزرگ و کوچک در پهنه وسیع و گلگون این خطه از میهن اسلامی است.

شهریاری همچنین با صدور پیامی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت و افزود: مهر روشنای علم است و فروغ معرفت؛ مهر موسم عشق و طلیعه آموختن است و آنگاه‌که آموزش آغاز می‌شود خشونت، افراطی گری و جنگ به پایان می‌رسد، مهر شروع نهضت دانایی، گفتمان و گفتگوست، مهر امتداد مهربانی و عطوفت، موسم عشق و ایثار و اکنون ماه مدرسه، شهادت و رشادت است و چه زیباست این مهر که با رایحه دلنواز دفاع مقدس و محرم گره ‌خورده است..

شهریاری ادامه داد:ضمن تبریک اول مهر، موعد بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به همه دست‌اندرکاران و دانش‌آموزان و دانشجویان، باور عمیق دارم، رشد و پیشرفت متوازن آذربایجان‌غربی، جز با "عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات آموزشی در روستا، شهر، مرز و مرکز استان و توسعه فرهنگی و ایجاد همدلی بین آحاد مردم آن بالاخص دانش‌آموزان و دانشجویان اتفاق نخواهد افتاد" و این همدلی و انسجام باید در هر کلاس درس و هر مدرسه، آموزش و درس داده شود.