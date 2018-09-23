به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی صبح یکشنبه در مراسم نواختن زنگ مهر و ایثار در دبیرستان دخترانه شاهد کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای حمله تروریستی روز گذشته در اهواز اظهار داشت: دیروز تعدادی افراد از خدا بی خبر در یک حمله ناجوانمردی در شرایط عادی و بدون هیچ آمادگی دفاعی خاص به مردم بی گناه حمله کردند و در این حمله تعدادی از هموطنان ما به خاک و خون کشیده شدند.

وی با اشاره به اینکه تقارن ایام عزاداری امام حسین (ع) و بازگشایی مدارس را به فال نیک می گیریم، گفت: فرزندان این کشور هشت سال مردانه از شرف کشور دفاع کردند و باید امروز از آنها بابت این کار بزرگ تجلیل کنیم.

علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه معلمان افسران مبارزه با جهل و نادانی هستند، افزود: معلمان همه همت خود را صرف این کرده اند تا با جهالت مبارزه کنند و فهم و درک بچه های این مرزو بوم را افزایش یابد.

امام جمعه کرمان ابراز داشت: تعلیم و تربیت آدابی دارد و کسی که می خواهد در تعلیم و تربیت موفق باشد باید این آداب را رعایت کند. همچنین کسی که می خواهد علم یاد بگیرد باید با تمام وجود خود را در محضر معلم و استاد احساس کند.

وی گفت: کسی که می خواهد آموزش دهد باید با فکر پاک، انگیزه و دلسوزی هر چه تمام تر مطالب را به فرد یادگیرنده آموزش دهد.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: معلم باید تلاش کند تا کلاس خود را به مرکز آموزش واقعی تبدیل کند و اگر این اتفاق رخ دهد پاک ترین نیت ها به دانش آموزان منتقل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان داشت: امیدوارم شما دانش آموزان بتوانید مسیر عمل به علم و ادب را طی کنید و چهره های ارزشمند و فرهیخته ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشید.