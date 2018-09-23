می خواهیم در مسابقات فوتسال تبریز قهرمان شویم

به گزارش خبرنگار مهر، دو ماچ ظهر امروز یک شنبه در نشست خبری مسابقات چهار جانبه فوتسال تبریز گفت: خیلی خوشحال هستم که در ایران و شهر تبریز حضور دارم و ما تلاش می کنیم مسابقات خوبی داشته باشیم و بازی های جذابی به نمایش بگذاریم.

وی سپس با بیان اینکه این مسابقات چهار جانبه فوتسال تبریز برای تیم ما از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: تلاش می‌ کنیم عملکرد خوبی از خود بر جای بگذاریم.

سرمربی تیم ملی فوتسال بلاروس با تاکید بر اینکه تیمش تمرینات زیادی برای حضور در این مسابقات نداشته اظهار داشت: بازیکنان جوان تیمم را در اختیار دارم و آنها انگیزه بالایی برای درخشش در این مسابقات دارند.

وی گفت: امیدوارم حضورمان در این مسابقات کمکی به تیم بکند.

مسابقات بین‌ المللی فوتسال تبریز با حضور چهار تیم ملی ایران، ژاپن، اکراین و بلاروس از عصر امروز در سالن شهید پورشریفی تبریز آغاز می ‌شود.