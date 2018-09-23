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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

سرمربی تیم ملی فوتسال بلاروس:

می خواهیم در مسابقات فوتسال تبریز قهرمان شویم

می خواهیم در مسابقات فوتسال تبریز قهرمان شویم

تبریز- سرمربی تیم ملی فوتسال بلاروس گفت: می خواهیم در مسابقات فوتسال تبریز قهرمان شویم، البته بیشتر از قهرمانی برای ما کسب تجربه مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، دو ماچ ظهر امروز یک شنبه در نشست خبری مسابقات چهار جانبه فوتسال تبریز گفت: خیلی خوشحال هستم که در ایران و شهر تبریز حضور دارم و ما تلاش می کنیم مسابقات خوبی داشته باشیم و بازی های جذابی به نمایش بگذاریم.

وی سپس با بیان اینکه این مسابقات چهار جانبه فوتسال تبریز برای تیم ما از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: تلاش می‌ کنیم عملکرد خوبی از خود بر جای بگذاریم.

سرمربی تیم ملی فوتسال بلاروس با تاکید بر اینکه تیمش تمرینات زیادی برای حضور در این مسابقات نداشته اظهار داشت: بازیکنان جوان تیمم را در اختیار دارم و آنها انگیزه بالایی برای درخشش در این مسابقات دارند.

وی گفت: امیدوارم حضورمان در این مسابقات کمکی به تیم بکند.

مسابقات بین‌ المللی فوتسال تبریز با حضور چهار تیم ملی ایران، ژاپن، اکراین و بلاروس از عصر امروز در سالن شهید پورشریفی تبریز آغاز می ‌شود.

کد مطلب 4410126

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