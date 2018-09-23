پیام انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در پی حادثه تروریستی اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در پی حادثه تروریستی روز گذشته ۳۱ شهریور ماه که در اهواز رخ داد پیامی منتشر کرد که در آن ضمن محکوم کرن این اقدام دهشتناک، شهادت سرهنگ پاسدار امید فرجی زنگنه پیشکسوت تعزیه را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

بار دیگر حادثه ای شوم و دهشتناک خاک گلکون کفنان خطه دلیران و مجاهدان ایران زمین، خوزستان قهرمان را رنگین نمود.

مزدوران رژیم های سفاک و خون ریز مثلث منحوس غربی عبری عربی آتش به روی مردمانی بی‌دفاع گشودند که خداوند عالی اعلی (جل جلاله) در ایام سوگواری و مصائب آل الله (علیهم السلام اجمعین)، شهادت را نقطه پایان و سرانجامی برای حیات دنیوی آنان قرار داده بود.

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و ستاد برگزاری شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» ضمن محکوم نمودن این واقعه تروریستی به نمایندگی از خیل عظیم هنرمندان همیشه در صحنه تئاتر مقاومت کشور شهادت سرافرازانه هنرمند فرهیخته سرهنگ پاسدار امید فرجی زنگنه پیشکسوت گروه نمایش منگشت شهرستان باغملک را در حادثه تروریستی اهواز محضر ملت قهرمان و همیشه نستوه و مقاوم ایران زمین خصوصا خانواده داغدار آن مرحوم تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند منان صبر و شکیبایی برای کلیه بازماندگان این واقعه تلخ را مسئلت می نماید.»