به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع ظهر یکشنبه بعد از جلسه علنی شورای شهر کرج در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص آخرین اقدامات شورا برای بررسی نامه وزارت کشور که به عدم موافقت وزیر با مأموریت سیروس شفقی شهردار منتخب کرج اشاره دارد، گفت: این تصمیم وزارت بر مبنای یکبند از آییننامه قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده است.
وی ادامه داد: در خصوص مصوبه شورا برای انتخاب سیروس شفقی بهعنوان شهردار منتخب کرج با استناد به قانون ۵۱ شهرداریها عمل کردهایم، در این قانون آمده است؛ دستگاههای دولتی مکلف هستند با مصوبه شورا در خصوص مأموریت یک مدیر دولتی در سمت شهردار کرج موافقت کنند و اینیک تکلیف لازمالاجرا است.
رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه نامه ارسالی از سوی وزارت کشور به شورای شهر کرج نفیکننده بخشی از مفاد قانون شهرداریها است، ادامه داد: ما درزمینهٔ اختیارات خود دارای قانون خاص هستیم که بر قوانین عام ارجحیت دارد.
زارع در ادامه بیان کرد: از دولت انتظار داریم با توجه به اینکه شهرداری کرج اکنون با چالشهای جدی مواجه است و شورای این کلانشهر بهعنوان سرمایه اجتماعی دولت است، برای تقویت و حمایت این شورا و قبول مصوبه آن تلاش کند.
وی اضافه کرد: شورای شهر کرج تاکنون تکالیف خود را بر اساس قانون انجام داده و تعللی در انجام وظایف نداشتهایم؛ درنتیجه از دولت انتظار داریم شورای شهر کرج را که برآمده از رأی مردم است از طریق موافقت با مأموریت سیروس شفقی بهعنوان شهردار منتخب این کلانشهر حمایت کند.
رئیس شورای شهر کرج عنوان کرد: ما به ثبات و برنامهریزی بلندمدت برای شهر نیاز داریم و در این میان اداره و مدیریت شهری کرج با توجه به مشکلات آن از فرمانداری این کلانشهر هم بااهمیتتر است.
وی با اشاره به اینکه در شورای شهر کرج برای رضایتمندی شهروندان تمام تلاش خود را بکار بستهایم، افزود: در این میان از تمام نقطه نظرات ذینفعان در شهر استفاده خواهیم کرد.
زارع در ادامه سخنان خود تأکید کرد که در حال حاضر سیروس شفقی شهردار منتخب کرج است و چون در متن نامه ارسالی از سوی وزارت کشور ابهاماتی وجود دارد در جلسات پیش روی شورای شهر در این خصوص بحث و تصمیمگیری خواهیم کرد.
وی در پایان اضافه کرد: تلاش میکنیم تا موافقت وزارت کشور برای تائید مصوبه شورای شهر که در خصوص انتخاب سیروس شفقی و قبول مأموریت وی در تصدی کرسی شهرداری کرج است را به دست آوریم.
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