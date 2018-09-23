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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۶

رئیس آموزش‌وپرورش دامغان:

دامغان ۱۳ هزار دانش‌آموز دارد/ آغاز سال تحصیلی در ۱۰۲مدرسه

دامغان ۱۳ هزار دانش‌آموز دارد/ آغاز سال تحصیلی در ۱۰۲مدرسه

دامغان - رئیس آموزش‌وپرورش دامغان بابیان اینکه این شهرستان ۱۳ هزار دانش‌آموز دارد، گفت: این دانش آموزان در ۱۰۲ مدرسه و ۵۲۰ کلاس درس سال تحصیلی را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاتبی در آئین آغاز سال تحصیلی جدید که پیش از ظهر یکشنبه دریکی از مدارس دامغان با حضور فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان برگزار شد، با اشاره به جمعیت ۱۳هزارنفری دانش آموزان دامغان در سال تحصیلی ۹۷-۹۸، تأکید کرد: ۱۲ درصد جمعیت دانش آموزان استان سمنان دامغانی هستند که در ۵۲۰ کلاس درس و ۱۰۲ مدرسه شهری و روستایی ساماندهی شده‌اند.

وی بابیان اینکه هزار و ۱۸۰ آموزگار به دانش آموزان دامغانی در سال تحصیلی جدید درس خواهند داد، افزود: کار هدفمند با برنامه‌ریزی حاصل می‌شود که باید دانش آموزان برای تعلیم و تربیت خود با برنامه‌ریزی عمل کنند.

رئیس آموزش‌وپرورش دامغان در ادامه به وضعیت علمی و پژوهشی این شهرستان اشاره کرد و گفت: دامغان با دارا بودن استعدادهای علمی پرتوان، همیشه در زمره موفق ترین شهرهای استان سمنان بوده که امیدواریم امسال نیز شاهد شکوفایی بیشتر استعداد ها باشیم.

کاتبی افزود: دانش آموزان دامغانی در کنکور ۹۷ موفق به کسب ۸۰ رتبه زیر دو هزار شدند که دستاوردی خوب به خصوص در روستاهای شهرستان محسوب می شود.

کد مطلب 4410139

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