به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاتبی در آئین آغاز سال تحصیلی جدید که پیش از ظهر یکشنبه دریکی از مدارس دامغان با حضور فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان برگزار شد، با اشاره به جمعیت ۱۳هزارنفری دانش آموزان دامغان در سال تحصیلی ۹۷-۹۸، تأکید کرد: ۱۲ درصد جمعیت دانش آموزان استان سمنان دامغانی هستند که در ۵۲۰ کلاس درس و ۱۰۲ مدرسه شهری و روستایی ساماندهی شده‌اند.

وی بابیان اینکه هزار و ۱۸۰ آموزگار به دانش آموزان دامغانی در سال تحصیلی جدید درس خواهند داد، افزود: کار هدفمند با برنامه‌ریزی حاصل می‌شود که باید دانش آموزان برای تعلیم و تربیت خود با برنامه‌ریزی عمل کنند.

رئیس آموزش‌وپرورش دامغان در ادامه به وضعیت علمی و پژوهشی این شهرستان اشاره کرد و گفت: دامغان با دارا بودن استعدادهای علمی پرتوان، همیشه در زمره موفق ترین شهرهای استان سمنان بوده که امیدواریم امسال نیز شاهد شکوفایی بیشتر استعداد ها باشیم.

کاتبی افزود: دانش آموزان دامغانی در کنکور ۹۷ موفق به کسب ۸۰ رتبه زیر دو هزار شدند که دستاوردی خوب به خصوص در روستاهای شهرستان محسوب می شود.