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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد؛

ریاست جمهوری عراق در این دوره باید سهم حزب دموکرات کردستان باشد

ریاست جمهوری عراق در این دوره باید سهم حزب دموکرات کردستان باشد

حزب دموکرات کردستان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که گزینه ریاست جمهوری عراق در این دوره باید سهم این حزب باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، حزب دموکرات کردستان عراق با صدور بیانیه ای تأکید کرد که این حزب همواره متعهد به اتحاد و همکاری مشترک است.

این حزب در بیانیه خود تأکید کرده است که ریاست جمهوری عراق سهم مردم کردستان عراق است و مخصوص یک حزب مشخص نیست و این کرسی در این دوره سهم حزب دموکرات کردستان است.

از سوی دیگر یک منبع آگاه به سومریه نیوز گفته است که حزب دموکرات کردستان عراق «فواد حسین» رئیس دیوان ریاستی اقلیم کردستان را به عنوان گزینه ریاست جمهوری عراق معرفی کرده است.

این در حالی است که اتحادیه میهنی کردستان هم برهم صالح را به عنوان گزینه خود برای ریاست جمهوری عراق معرفی کرده که با مخالفت حزب دموکرات کردستان مواجه شده است.

بر اساس قانون نانوشته ای در عراق پست ریاست جمهوری در این کشور سهم جریان های سیاسی کُرد است و به غیر از «غازی مشعل عجیل الیاور» که توسط «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق به ریاست جمهوری عراق رسیده بود، دو رئیس جمهور دیگر عراق یعنی «جلال طالبانی» و «فواد معصوم» هر دو از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بوده اند.

کد مطلب 4410149

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