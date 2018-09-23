به گزارش خبرنگار مهر، عباس دانایی ظهر یکشنبه در شورای برنامه‌ریزی سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه سرمایه‌گذار هندی در سمنان تصفیه‌خانه می‌سازد، بیان داشت: دستکم ۷۵ درصد از اجرای این طرح بر عهده سرمایه‌گذار و ۲۵ درصد بر عهده شهرداری سمنان است اما متأسفانه این طرح فقط ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با عدم رضایت از پیشروی کار در ماه‌های اخیر، افزود: طبق برنامه‌ریزی اعلام‌شده از سوی سرمایه‌گذار این طرح باید تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیک می‌داشت که این‌چنین نیست و این امر جای گلایه دارد.

تأخیر در اجرای پروژه تصفیه‌خانه

فرماندار سمنان گفت: طبق تفاهم‌نامه‌های منعقدشده از ابتدا مقرر شد تا یک سرمایه‌گذار هندی در اجرای طرح تصفیه آب خانگی مرکز استان طرحی را اجرا کند اما تاکنون پیشرفت قابل قبولی را در این طرح نداشته‌ایم که این امر نیازمند همراهی بیشتر مسئولان در رفع مشکلات و نواقص است.

دانایی درباره علل تأخیر در پروژه، توضیح داد: نوسانات ارز سرمایه‌گذار خارجی خواستار دریافت تسهیلات از بانک‌های ایرانی است حال‌آنکه در توافق‌نامه اولیه هم قیدشده که تأمین اعتبار اجرای این طرح از کشور هند صورت گیرد لذا این طرح با تأخیر پیش می‌رود.

وی بابیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذار در سمنان نیازمند آب هستیم که تصفیه‌خانه می‌تواند با تصفیه پساب‌های صنعتی این امر را مهیا سازد، افزود: قرار بود در کمتر از سه سال این طرح به بهره‌برداری برسد اما در شرایط کنونی امکان این امر نیست.