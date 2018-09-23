سیامند رحمان برترین وزنه بردار آسیا و اقیانوسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در ژاپن برگزار شد، سیامند رحمان در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم، با مهار وزنه ۲۸۰ کیلویی، به مدال طلا دست یافت.

بعد از این مسابقات و با اعلام کمیته بین المللی پارالمپیک، این پاراوزنه بردار کشورمان همراه با دو وزنه بردار زن چین در دسته های ۴۵ و ۱۳۹ کیلوگرم و رسول محسن وزنه بردار عراقی دسته ۷۲ کیلوگرم به عنوان کاندیدای بهترین ورزشکار شرکت کننده در مسابقات معرفی شدند.

در همین راستا و بر اساس نظر سنجی انجام شده از طریق شبکه های اجتماعی (فیسبوک، توئیتر و اینستاگرام)، رحمان به عنوان بهترین وزنه بردار این رقابت ها انتخاب شد.