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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۳

بارزانی: خواستار حل همه مشکلات با بغداد هستیم

بارزانی: خواستار حل همه مشکلات با بغداد هستیم

رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در سخنانی در سلیمانیه گفت که کردهای اقلیم کردستان عراق خواستار حل همه مشکلات خود با بغداد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در سخنانی در سلیمانیه گفت که کردها خواستار حل همه مشکلات خود با بغداد هستند اما این بدان مفهوم نیست که از اصول خود کوتاه بیایند و چشم پوشی کنند.

وی افزود: حامیان حزب دموکرات کردستان در انتخابات ماه مه گذشته این حزب را حزب اول قرار دادند و این مفهومش این است که این حزب نماینده بیشتر ساکنان اقلیم کردستان عراق است.

مسعود بارزانی تاکید کرد: ما خواستار حل همه مشکلات با بغداد و دیگر طرفها هستیم اما این بدان معنی نیست که از اصولمان چشم پوشی کنیم.

کد مطلب 4410353

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