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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۳

سقوط آزاد ماکرون در افکار عمومی فرانسه

سقوط آزاد ماکرون در افکار عمومی فرانسه

جدیدترین نظرسنجی انجام شده در فرانسه از کاهش محبوبیت رئیس جمهور این کشور به کمتر از ۳۰ درصد حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، محبوبیت «امائوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه بر اساس یک نظرسنجی که امروز یکشنبه منتشر شد، به شدت کاهش یافته است.

نتایج نظرسنجی موسسه «ایفوپ» (IFOP) که در مجله لو ژورنال دو دیمانش (Le Journal du Dimanche) منتشر شده نشان می‌دهد که تنها ۲۹ درصد افراد شرکت‌کننده در این رای‌گیری از عملکرد ماکرون رضایت دارند. این در حالی است که میزان رضایت از رئیس‌جمهور فرانسه در ماه گذشته ۳۴ درصد و در دوماه قبل ۳۹ درصد بوده است.

نظرسنجی های دیگر نیز از کاهش محبوبیت ماکرون حکایت دارند. وی که پیشتر به عنوان یک بانکدار مشغول به کار بود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ میلادی فرانسه با ۶۶.۱ درصد آراء به این مقام برگزیده شد.

ماجرای جنجالی مکالمه وی با یک جوان جویای کار در هفته گذشته در رسانه‌های جهان انعکاس زیادی داشت. گفته‌ می‌شود همین موضوع در کاهش محبوبیت او تاثیر زیادی داشته است.

رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته در کاخ الیزه به یک باغبان جوان که از او در مورد راهکارش برای یافتن شغل سوال پرسیده بود گفت: «من آن طرف خیابان می روم و برایتان کار پیدا می کنم.»

کد مطلب 4410374
عبدالحمید بیاتی

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