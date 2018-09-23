شلیک موشک زلزال ۱ به مواضع ارتش عربستان در جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از شلیک موشک زلزال ۱ به مواضع نظامیان سعودی در جیزان خبر دادند.

از سوی دیگر منابع یمنی اعلام کردند: یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع ارتش عربستان را در السوده گلوله باران کرده است که بر اثر آن موضع هدف قرار گرفته به آتش کشیده شد.

این منابع بیان کردند: ارتش و کمیته های مردمی یمن یورش ارتش عربستان به منطقه الصوح در نجران که با حمایت جنگنده ها و بالگردهای آپاچی انجام شد را دفع کرد.

به گفته این منابع؛ در جریان دفع یورش نظامیان سعودی شماری از آنها کشته و زخمی شدند.

این منابع افزودند: ۶ نظامی سعودی نیز در ثویلب در نجران به دنبال حمله ارتش و کمیته های مردمی یمن به آنها کشته شدند. این حمله با موشک هدایت شونده انجام شد.

همچنین ادوات سعودی ها در این منطقه منهدم شد.

روز گذشته نیز یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن فرودگاه جیزان را با موشک بدر۱ هدف قرار داده بود.