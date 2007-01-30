نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این کنگره را در 2 تا 4 خردادماه در شیراز برگزار می کند.

دبیرخانه کنگره در نظر دارد در این دوره برای نخستین بار و به منظور افزایش سطح علمی کنگره، از دانشجویان علوم پزشکی سایر کشورها نیز برای شرکت در کنگره دعوت به عمل آورد.

ارائه مقالات منتخب‌ پژوهشی،‌ برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه و نشست های علمی از جمله برنامه های این کنگره است.

کلیه دانشجویان پژوهشگر در کلیه رشته های علوم پزشکی و سایر رشته های مرتبط با علوم زیستی و نیز سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی تا 20 بهمن ماه جاری فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه این کنگره ارائه دهند.

همچنین بخش ویژه ای برای دو رشته نانوتکنولوژی و تحقیقات بین رشته ای در هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است.