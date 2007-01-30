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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۶

/ همزمان با هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی /

نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور و نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی در ایران در راستای گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان و ارائه جدیدترین دستاوردهای تحقیقات دانشجویی خرداد ماه سال آتی در شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این کنگره را در 2 تا 4 خردادماه در شیراز برگزار می کند.

دبیرخانه کنگره در نظر دارد در این دوره برای نخستین بار و به منظور افزایش سطح علمی کنگره، از دانشجویان علوم پزشکی سایر کشورها نیز برای شرکت در کنگره دعوت به عمل آورد.

ارائه مقالات منتخب‌ پژوهشی،‌ برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه و نشست های علمی از جمله برنامه های این کنگره است.

کلیه دانشجویان پژوهشگر در کلیه رشته های علوم پزشکی و سایر رشته های مرتبط با علوم زیستی و نیز سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی تا 20 بهمن ماه جاری فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه این کنگره ارائه دهند.

همچنین بخش ویژه ای برای دو رشته نانوتکنولوژی و تحقیقات بین رشته ای در هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 441039

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