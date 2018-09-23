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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۹

اعضای هیئت مدیره مجمع قرآنیان چهارمحال و بختیاری معرفی شدند

اعضای هیئت مدیره مجمع قرآنیان چهارمحال و بختیاری معرفی شدند

شهرکرد- اعضای هیئت مدیره مجمع قرآنیان چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی این استان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری،   اعضای هیئت مدیره مجمع قرآنیان چهارمحال و بختیاری با حضور محسن تقی پور رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی این استان معرفی شدند.

عیسی خورشیدی به عنوان رئیس، مسعود داوری نائب رئیس و حسین میرزاپور به‌عنوان دبیر مجمع فعالان قرآنی چهارمحال و بخیاری انتخاب شدند.

در نخستین نشست مجمع قرآنیان که در سالن اجتماعات بلاغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان با حضور جمعی از قاریان، حافظان وفعالان قرآنی استان برگزارشد، عیسی خورشیدی، مسعود داوری و حسین میرزاپور به‌عنوان اعضای اصلی و رویا بصیری و محبوبه سپندار به‌عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

کد مطلب 4410393

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