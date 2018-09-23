تلاش استکبار جهانی برای فراموش شدن دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن راویان فتح رضوی همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس در بیانیه ای از نقشه شوم دشمن در راستای فراموش شدن آرمان های دوران دفاع مقدس در جامعه خبر داد.

در این بیانیه آمده است:سی و یکم شهریور فرا می رسد تا یادآور یک دنیا تهاجم گسترده نظامی علیه کودک دو ساله انقلاب اسلامی باشد .مشی نظام سلطه و منطق وطن فروشی برخی عوامل داخلی ترسیم گر فضائی شد که بخش عظیمی از خاک جمهوری اسلامی به اشغال قوای خارجی و حزب بعث عراق در آمد . بی شک هنر فرماندهی حضرت امام خمینی (ره)، ابتکار عمل فرماندهان عالی جنگ ، تلاش و مشق رزم رزمندگان و ایثار و فداکاری عرش آشیان عرصه های بی بدیل حماسه و خون ، خط بطلان بر همه خواب ها کشید .

انجمن راویان فتح رضوی با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب ضمن محکوم کردن جریان نفاق داخلی و مقابله با استکبار جهانی نسبت به تلاش در جهت فراموشی ارزش ها و یادمان های دفاع مقدس همواره می کوشد تا ضمن بیان حقایق و ناگفته های جنگ ، بستر ساز تحلیل درست وقایع و رخدادهای تاریخی باشد.

مقابله با هر گونه تحریف و فراموشی به عنوان دو عامل مورد تاکید رهبری از اهم وظایف رزمندگان و راویان بوده و هست ودراین راه بی وقفه همچون دوران پر افتخار جنگ گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا خواهیم بود.