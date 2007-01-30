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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۱۶

رئیس پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی در گفتگو با مهر خبر داد:

اجرای طرح داروتراپی در درمان سرطان سینه توسط محققان داخلی / تولید آنتی بادی انسانی برای درمان سرطان سینه در کشور

اجرای طرح داروتراپی در درمان سرطان سینه توسط محققان داخلی / تولید آنتی بادی انسانی برای درمان سرطان سینه در کشور

مرکز تحقیقاتی نانوتکنولوژی زیستی پژوهشکده ابن سینا با هدف درمان سرطان و بهبود نحوه دارو رسانی در درمان سرطان ایجاد شده است و در حال حاضر طرح داروتراپی در درمان سرطان سینه را به عنوان اولویت کاری خود قرار داده است.

دکتر محمدمهدی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درمان سرطان با شیوه های جدید نانوتکنولوژی از اولویت های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و به همین منظور این طرح در دستور کار مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی زیستی این پژوهشکده قرار گرفته است.

وی افزود: شیمی تراپی و دارو تراپی هدف گیری درمان را در سرطان محدود می کند و با کمک این روش هدفمند درمان بهتر انجام می گیرد.

رئیس پژوهشکده ابن سینا در توضیح این روش گفت: در روش دارو تراپی هدفمند فعالیت توام استفاده از ذرات نانو و آنتی بادی منوکلونال برای رساندن دارو، چسباندن دارو به سلول هدف و از بین بردن سلول هدف به کمک تفکیک Imaging و رنگی کردن انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در واقع با استفاده از نانوذرات مغناطیسی سلول های معیوب از میان برداشته می شوند.

آخوندی همچنین از تولید آنتی بادی انسانی در این پژوهشکده خبر داد و گفت: تولید آنتی بادی انسانی برای درمان سرطان کاربرد دارد و با حمایت وزارت بهداشت در درمان سرطان سینه استفاده خواهد شد.

وی افزود: تولید این آنتی بادی با همکاری مشترک معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.

کد مطلب 441042

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