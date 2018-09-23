به گزارش خبرنگار مهر، حسن سبحانی عصر یکشنبه طی دومین روز از هفته دفاع مقدس در گردهمایی خواهران بسیجی و طلاب خواهر حوزه علمیه فاطمیه دامغان تحت عنوان (بازخوانی نقش اقتصاد مقاومتی در دفاع مقدس و راهبردهای آن در جامعه کنونی) به میزبانی تالار همایشهای مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی دامغان، اظهار داشت: آنان که در مسند قدرت قرار دارند باید نان شب مردم را تأمین کنند.
وی بابیان اینکه اگر قشر ضعیف جامعه نتواند خود را تأمین کنند نمیتوانند حامیان نظام اسلامی باقی بمانند، افزود: نظام اقتصادی ما دچار اشکال است و باید گفت دولتها در برنامهریزی مشکل داشتهاند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران بابیان اینکه امروز افرادی در کشور وجود دارند که محتاج به دریافت سبد کالا هستند، ابراز داشت: با توجه به وجود فقر حاکم در جامعه، دولت باید به ۵۰ میلیون نفر در قالب توزیع سبد کالای غذایی کمک داشته باشد.
سبحانی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی فقر را در جامعه ریشهکن میکند، تصریح کرد: جامعهای که در آن فقر وجود دارد نمیتواند ادعا دین کند زیرا در جامعه دینی نباید فقیر وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات امروز جامعه ما در حوزه اقتصادی، سوء مدیریت است.
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