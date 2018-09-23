۲۹۰ راس دام قاچاق در شهرستان انار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا خلیلی نژاد بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، ماموران انتظامی در محورهای مواصلاتی به دو دستگاه کامیون حامل احشام مظنون و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی مدارک متوجه شدند که خودروها حامل ۲۹۱ راس گوسفند قاچاق فاقد مجوز و مدارک دامپزشکی هستند.

خلیلی نژاد با بیان اینکه ارزش ریالی محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، عنوان داشت: در این خصوص دو متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان انار در پایان با اشاره به ایام محرم و صفر و استفاده شهروندان از احشام برای دادن نذورات تصریح کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان و افرادی که برای سودجویی بیشتر اقدام به خطر انداختن سلامت شهروندان می کنند برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.