توانمندسازی عشایر ایلام در دستور کار مسئولان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسم سلیمانی دشتکی عصر روز یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات عشایر شهرستان های مهران و ملکشاهی افزود: بسیار خوشحالم که در بین عشایر هستم چرا که خود من هم از جنس عشایر بوده و افتخار می کنم که کاری برای رفع مشکلات عشایر انجام دهم.

وی با اشاره به تلاش های خوبی که برای توانمندسازی عشایر در دو شهرستان مهران و ملکشاهی صورت گرفته است، تصریح کرد: برای توسعه و رفع مشکلات شهرستان ملکشاهی با بنیاد مستضعفان به توافق رسیده ایم که صفر تا صد توسعه شهرستان ملکشاهی در حوزه های مختلف را بر عهده بگیرد و مطالعات این طرح ها هم انجام شده و ظرف دو یا سه سال آینده تحولات خوبی در این شهرستان شاهد خواهیم بود.



استاندار ایلام به بحث راه هایی که در این دو شهرستان وجود دارد اشاره کرد و گفت: ۴ خطه کردن راه ایلام به مهران و همچنین ایلام، ملکشاهی به مهران هم به عنوان راه اصلی در حال اجرا است و نقاط حادثه خیز این راه نیز در حال رفع است.

وی همچنین به تصویب منطقه آزاد تجاری مهران اشاره کرد و تصریح کرد: با ایجاد این منطقه آزاد ارزش افزوده بسیار خوبی به تولید کنندگان و دامداران و عشایر این منطقه افزوده خواهد شد و زمینه صادرات تولیدات عشایر این مناطق نیز محیا خواهد گشت.

سلیمانی دشتکی تأکید کرد: همه ما و مسئولان تلاش دارند که مشکلات و موانع سر راه عشایر را مرتفع سازیم و در این راه از هیچ کاری فروگذار نخواهیم بود.

وی افزود: مدیران ما نیز بایست به سمت اجرایی کردن قول و وعده های خود در قبال عشایر بروند و از شعارهای غیر عملی خودداری کنند.

در پایان استاندار ایلام در حضور مسئولان دستگاه های ذی ربط مسائل و مشکلات عشایر این دو شهرستان را احصاء و دستورات لازم در جهت رفع آنها صادر کرد.