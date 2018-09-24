سید محسن طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه دامغان با ظرفیت‌های خوبی مانند پرورش سه هزار نفر شتر می‌تواند سهم خوبی را در تولید گوشت قرمز استان سمنان ایفا کند، تأکید کرد: سالانه در این شهرستان شش هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز شامل دام سبک، سنگین و شتر تولید می‌شود همچنین در این شهرستان ۴۵ مرغداری فعال گوشتی و یک واحد مرغداری اجدادی فعالیت دارد.

وی اضافه کرد: دامغان دارای ۱۰ مزرعه پرورش ماهی سرد آبی با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ تن و ۵۷ مزرعه پرورش ماهی گرم آبی با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰ تن است که این مجموعه‌ها برای ۸۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

وجود ۱۰۸ پایانه فراوری پسته در دامغان

مدیر جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه ۵۱۲ خانوار عشایری با ۱۲۰ هزار دام سبک در سطح شهرستان فعالیت دامی و عشایری دارند، تأکید کرد: ۱۰ هزار کلونی زنبور عسل با تولید سالانه ۸۰ تن عسل و اشتغال ۵۰۰ نفر ساماندهی شده است.

طباطبایی همچنین گفت: دو مزرعه پرورش شترمرغ با ظرفیت تولیدی چهار هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه، ۱۹ هزار هکتار باغ میوه هسته‌دار و دانه‌دار شامل ۱۶ هزار و ۹۰۰ هکتار باغ پسته با تولید متوسط یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار از دیگر ظرفیت‌های دامغان در بخش کشاورزی و دام و طیور است.

وی افزود: ۱۰۸ پایانه فرآوری پسته در دامغان وجود دارد که از این تعداد ۲۵ باب صنعتی و مابقی نیمه‌صنعتی هستند.