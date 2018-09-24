اجرای طرح آبخیزداری در منطقه ابر شاهرود/ضرورت ذخیره نزولات آسمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کشاورزیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه عملیات اجرایی طرح آبخیزداری منطقه ابر شاهرود از محل صندوق توسعه ملی آغازشده است، ابراز داشت: طبق تعهد پیمانکار این پروژه پایان آذرماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی بابیان اینکه توسعه طرح‌های آبخیزداری در دستور کار منابع طبیعی شاهرود قرار دارد، افزود: با توجه به خشک‌سالی‌های اخیر و برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی اجرای طرح‌ها آبخیزداری می‌تواند به افزایش تغذیه منابع زیرزمینی منتهی شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری تأثیر بسزایی در پوشش و پویایی عرصه‌های منابع طبیعی دارد، ابراز داشت: ذخیره نزولات آسمانی در لایه‌های زیرزمینی از دیگر مزایای طرح آبخیزداری جنگل ابر محسوب می‌شود.

کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: افزایش رو به رشد تلفات منابع آب‌وخاک طی چند دهه اخیر در اثر عوامل انسانی و اقلیمی شدت داشته است لذا این مهم می‌طلبد تا برای کاهش این رویه با مشارکت جوامع بومی و بهره‌برداران عرصه ملی بتوانیم با انجام طرح‌های آبخیزداری از فرسایش خاک و تخریب مراتع جلوگیری کنیم.

وی بابیان اینکه وقوع سیلاب‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تولیدات کشاورزی منجر به هزینه‌های اقتصادی می‌شود، افزود: طرح‌های آبخیزداری یکی از روش‌های مناسب برای مدیریت صحیح منابع آب‌وخاک به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گفته مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان مطالعات اجرای ۴۹ طرح آبخیزداری در استان انجام‌شده است.