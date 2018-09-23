نوسازی بافت های فرسوده مدارس باید به یک جنبش عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه نیایش محله گلشن با اعلام این خبر گفت: بر اساس آمارهای موجود متاسفانه کلانشهر تهران به عنوان محبوب ترین شهرهای کشور در بحت فضاهای آموزشی محسوب می شود اما به لحاظ آماری دارای کمبودهای بسیاری است که نیازمند توجه بیشتر است.

وی افزود: متاسفانه سرانه های فعلی ما بر اساس نیازهای چهل سال پیش طراحی و برنامه ریزی شده است که در سال های گذشته سرانه ها کمتر از ۳۰ درصد و در حال حاضر ۷۰ درصد و در آینده نیز با توجه به افزایش جمعیت پیش بینی می شود کمبود سرانه ها به ۸۵ درصد برسد.

سالاری با اشاره به خدمات ارزنده خیرین مدرسه ساز در سطح کشور افزود: خوشبختانه در سال های اخیر خیرین مدرسه ساز اقدامات خوبی در خصوص نوسازی مدارس مناطق محروم کشور انجام دادند و ضروری است تا خیرین نیم نگاهی نیز به مدارس مناطق محروم شهر تهران بیندازند.

وی با بیان اینکه نوسازی مدارس و بافت های فرسوده باید به یک جریان و دغدغه عمومی تبدیل شود افزود: رویکرد نوسازی بافت های فرسوده و مدارس زمانی محقق می شود که بتوانیم آن را به یک جنبش و دغدغه عمومی تبدیل کنیم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: نوسازی بافت فرسوده مدارس و افزایش ایمنی دانش آموزان از اولویت های اصلی شورای اسلامی شهر تهران بوده و نیازمند مشارکت آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز است که متاسفانه در جامعه مغفول مانده و در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است.

وی با اشاره به وجود ساختمان هایی نظیر ساختمان پلاسکو در پایتخت گفت: متاسفانه به دلیل سهل انگاری و عدم توجه مسئولان به ساختمان های نا ایمن شهر تهران در موقع بروز بحران مشکلات عدیده ای را در بحث ایمنی شهروندان ایجاد خواهد کرد و باید به صورت ویژه به آن ها پرداخته شود.

سالاری خاطر نشان کرد: هم اکنون که شاهد بازگشایی مدارس هستیم ضروری است احیاء و بازسازی بافت های فرسوده شهری و ایمن سازی مدارس را به کمک خیرین و دولت تبدیل به یک جریان عمومی شود و شاهد اتفاقات خوبی در بافت های فرسوده باشیم.