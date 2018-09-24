حادثه تروریستی اهواز کینه توزی شکست خوردگان از اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی شاهرودی در پیامی به مناسبت حادثه تروریستی اهواز، ضمن گرامی داشت یاد و خاطر شهیدان این حادثه، نوشت: در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند، بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند (سوره مبارکه الأحزاب آیه ۲۳)

وی در ادامه افزوده است: دفاع مقدس یادآور از خود گذشتگی و رشادت میلیون‌ها ایرانی است که در قالب اقوام مختلف همگی برای حراست از خاک مقدس ایران و صیانت از کلمه الله در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل از مال و جان خویش مضایقه نکردند، گرامیداشت این هفته، بزرگداشت هشت سال ایستادگی و ایثار است؛ آن‌گونه مقاومتی که الگوی تمامی آزادی خواهان جهان شده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین آورده است: در آغاز چنین هفته غرورآمیزی، بار دیگر بدخواهی و کینه توزی شکست خوردگان از عظمت و اقتدار روز افزون نظام اسلامی را در حادثه تلخ حمله به جمعی از مردم مظلوم خوزستان در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز نمایان ساخت، شهری که در کنار آبادان و خرمشهر نمادی از بصیرت و صلابت ملت بزرگ ایران در رویارویی با ظالمان و زیاده خواهان جهان است.

حسینی شاهرودی تصریح کرده است: این جانب هم‌صدا با دیگر هموطنان خود این حادثه دردناک را محکوم کرده و به عنوان عضو کوچکی از خادمان ملت غیور ایران در مجلس شورای اسلامی از سوی خود و دیگر همسنگران در کمیسیون اقتصادی مجلس به بازماندگان این حادثه و نیز نمایندگان محترم مردم شهیدپرور و جان برکف استان خوزستان تسلیت عرض کرده و مراتب اندوه یکایک مردم فهیم شهرستان‌های شاهرود و میامی از وقوع این حادثه را به مردم شریف خوزستان اعلام می‌کنم.

وی تاکید کرده است: خداوند منان، خود تسلی بخش خانواده های داغدار شهدا و مجروحان این حمله کور تروریستی باشد.