توجه به محیط زیست در واگذاری اراضی برای معادن مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان مرکزی، عباس قاسمی بر ضرورت تحقیق در مورد توانایی افراد در واگذاری منابع و اراضی ملی به متقاضیان تاکید کرد و اظهار داشت: اگر بدون تحقیق منابع واگذار شود، ضریب سوخت منابع افزایش خواهد یافت. واگذاری اراضی به افراد ناتوان به معنای تضییع حقوق بیت المال است.

وی اضافه کرد: عدم توجه به اکوسیستم و مشکلات زیست محیطی ایجاد شده توسط معادن برای دادسرا قابلیت پیگیری دارد. توقع ما از سازمان صنعت، معدن و تجارت این است که نسبت به عقد قراردادها حساسیت بیشتری نشان دهد، چراکه منافع مالی در جیب سودجویان رفته و مشکلات و بیماری آن را مردم استان تحمل می کنند.

قاسمی ادامه داد: تحقیقات ما در حوزه سولفات و دیگر منابع جدی شروع شده و دنبال می شود. تا جایی که توان قانونی داشته باشیم قطعا پیگیری خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: مشکل ما در اختصاص اراضی جدی است. برخی از متمولین از استان تهران و قم در این منطقه بکر و خوش آب و هوا نفوذ کرده اند.‌ حفظ و حراست از منابع این منطقه باید پیگیری شود چراکه چند سال است رویکرد ساخت ویلا در آن ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: معادن یکی از مشکلات و مولفه‌های مورد گلایه است. پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است. برخی معدن داران با سوء استفاده درآمدهای میلیاردی دارند و از سوی دیگر هوا را آلوده کرده و مشکلات زیست محیطی ایجاد می کنند.

عبداللهی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید مطالبات خود را در ارتباط با معادن متروکه اعلام کند و عدم پیگیری قابل پذیرش نیست، چراکه برگشت بخشی از درآمد منابع به استان، به رونق شهرها کمک می‌کند.