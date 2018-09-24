محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نشست مشترک مسئولان حوزه وزارت نیروی استان سمنان با معاون اول رئیس‌جمهور که هفته گذشته در تهران صورت گرفت، توضیح داد: در این نشست موافقت با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومانی در دو پروژه مهم حوزه آب و فاضلاب اخذ شد که می‌تواند منشاء برکات و تحول خوبی در سطح استان باشد.

وی درباره یکی از این طرح‌ها، توضیح داد: طرح هیدرو پاور یا سامانه برق‌آبی در مسیر خط انتقال آب چشمه روزیه به سمنان بااعتبار هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یکی از طرح‌هایی است که موافقت‌نامه برای سرمایه‌گذاری در آن اخذشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان، گفت: طرح انتقال آب چشمه روزیه سمنان دارای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی است که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از آن با حضور وزیر نیروی کابینه دوازدهم باشیم.

طاهری بیان کرد: آب‌شیرین‌کن سرخه بااعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر طرحی است که موافقت سرمایه‌گذاری آن اخذ و هم اکنون در مدار قرار گرفته و می تواند در صورت تکمیل آب مورد نیاز مردم شهرستان سرخه را تا حد زیادی تامین کند.