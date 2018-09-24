رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از مدال آسیایی همدان اظهار داشت: در مسابقات آسیایی جاکارتا ورزشکاران همدانی ۷ مدال رنگارنگ شامل یک مدال طلا، ۴ نقره و ۲ برنز کسب کردند و سهم پررنگی در جایگاه ایران در ردهبندی مدالی این مسابقات داشتند.
وی افزود: طلای ورزش همدان در این مسابقات را حمید میرزایی پارسا در رشته کبدی به دست آورد و فرود ظفری ورزشکار نهاوندی در رشته ووشو یکی از ۴ نقره ورزش همدان در جاکارتا را کسب کرد.
منعم افزود: مریم امیدی پارسا ۲ مدال نقره در روئینگ ۴ نفره و ۲ نفره و مریم کرمی نیز یک مدال نقره در روئینگ ۴ نفره و یک مدال برنز در روئینگ ۲ نفره کسب کردند و مهلقا جام بزرگ نیز موفق به کسب مدال برنز در رشته تیراندازی، ماده تفنگ ۳ وضعیت شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به جوایز مدال آوران گفت: برای مدال طلا ۱۰ میلیون تومان، مدال نقره ۷ میلیون تومان و مدال برنز ۵ میلیون تومان در نظر گرفتهایم.
منعم بابیان اینکه با چند اسپانسر هم صحبت کردهایم تا بتوانیم جوایز نقدی بیشتری را به مدال آوران پرداخت کنیم، گفت: همچنین از تمامی ورزشکاران، مربیان و داوران همدانی حاضر در مسابقات آسیایی نیز با مبالغ مالی مناسب تقدیر خواهیم کرد.
وی با اشاره به دعوت از مسئولان استانی برای حضور در این مراسم بیان کرد: این مراسم با حضور استاندار و سایر مسئولان استان برگزار خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: تلاش میکنیم نفراتی از وزارت ورزش و جوانان نیز در این مراسم حضور پیدا کنند.
گفتنی است؛ مراسم تجلیل از مدال آوران، قهرمانان، مربیان و داوران همدانی حاضر در مسابقات آسیایی جاکارتا روز پنجشنبه ۵ مهرماه در همدان برگزار خواهد شد.
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