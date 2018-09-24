اجرای طرح«روستای بدون بیکار» در بیش از ۱۰۰ روستای کشور

اصغر نوراله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح روستای بدون بیکار در کشور گفت: از گذشته یک مدل تأمین مالی در صندوق کارآفرینی امید تحت عنوان «هر روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» هدفگذاری شد به این ترتیب که «در هر روستا» نسبت به «شناسایی یک محصول خاص» دارای مزیت رقابتی ویژه، شناسایی و سیاستگذاری می‌شد و کسب و کارهای مربوط به زنجیره ارزش این نوع محصول خاص از تأمین مالی تا تولید، بسته بندی، توزیع و شبکه فروش و لجستیک مورد حمایت واقع می‌شد.

وی ادامه داد: اما با مطالعه سایر روستاهای کشور به صورت موردی به این نتیجه دست یافتیم که با این نوع مدل مالی امکان توسعه کسب و کار برخی از روستاها وجود ندارد؛ به عنوان مثال روستاهایی وجود دارند که علاوه بر یک محصول استراتژیک، از ظرفیت‌های اشتغالزایی دیگر مانند گردشگری یا حوزه‌های دیگر برخوردارند، به عبارتی ممکن است یک روستا «چندین» ظرفیت برای توسعه کسب و کار داشته باشد، به همین دلیل یک مدل تأمین مالی جدید تحت عنوان «روستای بدون بیکار» طراحی شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در قالب اجرای طرح روستای بدون بیکار مطالعات لازم برای روستاهای مورد نظر صورت گرفت تا در نهایت ظرفیت‌های توسعه کسب و کار در یک روستای خاص شناسایی و موارد امکان پذیر تأمین مالی شدند که در اجرای این طرح، ظرفیت‌های توسعه کسب و کار در یک روستا تأمین مالی شدند و صرفاً منحصر به یک محصول خاص در یک روستا نبود.

نوراله زاده، با بیان اینکه طرح روستای بدون بیکار از استان خراسان جنوبی با روستای «محمدآباد پسکوه» آغاز شد، گفت: با هماهنگی یک مؤسسه خیریه تمام طرح‌ها و ظرفیت‌های کسب و کار در این روستا اجرا و به بهره برداری رسید. همزمان این طرح در استان گیلان در روستاهای «اسطلخ جان» و «حلیمه جان» اجرایی شد. همچنین در استان مازندران روستای «ورازان» بیش از ۵۰ طرح کسب و کار مورد حمایت مالی قرار گرفتند و در این روستا تقریباً فردی نبود که طرح کسب و کار آن مورد حمایت مالی قرار نگرفته باشد مگر افرادی که تمایلی به راه اندازی کسب و کار مستقل نداشتند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح روستای بدون بیکار در تمام استان‌های کشور به عنوان یک سیاست در حال مرحله اجرا قرار دارد، ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ روستا برای اجرای طرح «روستای بدون بیکار» شناسایی شده است به طوریکه در هر استان حداقل یک روستا برای اجرا شناسایی شده که تا پایان سال امیدواریم در هر شهرستان حداقل یک روستا برای اجرای طرح شناسایی کرده باشیم.

مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید، مطالعه و سپس اجرای طرح را دو فاز فراگیر کردن طرح روستای بدون بیکار عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه منابع مالی اجرای طرح نیز بسیار مهم است امکان اجرای بیشتر آن وجود ندارد اما تلاش می‌کنیم در تمام شهرستان‌ها این طرح اجرایی شود.

وی گفت: توسعه کسب و کارهای بیش از ۱۰۰ روستا مطالعه شده، به اتمام رسیده و برخی نیز در مرحله تأمین مالی و اجرای طرح قرار دارند.

گفتگو: اسماعیل مرادی