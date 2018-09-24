آغاز طرح ملی واکسیناسیون رایگان هپاتیت ب ویژه اهداکنندگان خون

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نعیمی افزود: این واکسیناسیون برای افراد بالای ۲۹ سال در استان انجام می شود.

وی بیان داشت: این امر به منظور دستیابی به افق حذف هپاتیت های ویروسی انجام می شود.

نعیمی اظهار داشت: مدت زمان اجرای این طرح، از ابتدای مهرماه به مدت شش ماه و در سه نوبت صفر، یک ماهه و شش ماهه خواهد بود.

وی افزود: همه اهدا کنندگان مستمر خون که متولد سال ۱۳۶۸ و قبل از آن هستند با همراه داشتن کارت واکسیناسیون تحویلی از پایگاههای انتقال خون استان می توانند در طول اجرای این طرح با مراجعه به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برای انجام واکسیناسیون خود اقدام کنند.