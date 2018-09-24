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۲ مهر ۱۳۹۷، ۷:۵۷

«زیپی لیونی»:

زمان کنار گذاشتن نتانیاهو فرا رسیده است

زمان کنار گذاشتن نتانیاهو فرا رسیده است

رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خواستار تغییر نخست وزیر فعلی این رژیم به دلیل عملکرد بد وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، زیپی لیونی رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در گفتگویی تلویزیونی بنیامین نتانیاهو را نخست وزیری بد توصیف و اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است تا نتانیاهو از سمتش کنار گذاشته شود و فرد دیگری به جای او انتخاب شود.

وی در عین حال از تصمیمش برای دیدار با برخی مسئولان فلسطینی و تلاش برای متقاعد کردن محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای ادامه همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی خبر داد.

لیونی درباره حادثه سرنگونی هواپیمای «ایل ۲۰» روسیه در سوریه در تاریخ ۱۷ سپتامبر نیز که مسکو مسئولیت آن را متوجه تل آویو دانسته است، تصریح کرد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به وظیفه خود در زمینه جلوگیری از تحکیم حضور ایران در سوریه عمل می کند و این به صلاح منافع مشترک اسرائیل و روسیه است.

کد مطلب 4410645

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