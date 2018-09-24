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۲ مهر ۱۳۹۷، ۷:۵۶

هواپیمای صهیونیستی شرق غزه را هدف قرار داد

هواپیمای صهیونیستی شرق غزه را هدف قرار داد

هواپیمای رژیم صهیونیستی شب گذشته شهروندان فلسطینی را در شرق غزه هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، هواپیمای رژیم صهیونیستی منطقه «ملکه» واقع در شرق غزه را با دو موشک هدف قرار داد.

نظامیان صهیونیست همچنین ۱۱ فلسطینی را به ضرب گلوله در شرق غزه زخمی کردند. درهمین حال وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که یک فلسطینی به ضرب گلوله تک تیراندازان رژیم صهیونیستی در شرق غزه به شهادت رسید.

طی ماه های گذشته و پس از آغاز «تظاهرات بازگشت» در غزه، درگیری میان مردم فلسطین و صهیونیست ها افزایش یافته است.

مردم غزه از ۳۰ مارس گذشته با برگزاری تظاهرات بازگشت خواستار پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و شکست محاصره غزه شده اند.

کد مطلب 4410646

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