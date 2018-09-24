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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

مدیرکل منابع‌ طبیعی و آبخیزداری استان زنجان :

استان زنجان یک‌میلیون و۲۰۰ هزار هکتار مرتع و جنگل دارد

استان زنجان یک‌میلیون و۲۰۰ هزار هکتار مرتع و جنگل دارد

زنجان-مدیرکل منابع‌ طبیعی استان زنجان گفت: کل زمین‌های مرتعی، کشاورزی و زراعی استان زنجان ۲میلیون و ۲۰۰ هزار هکتاراست که از این میزان یک‌میلیون و۲۰۰ هزار هکتار شامل مراتع و جنگل است.

خلیل آقاجان لو در گفتگو با خبرنگار مهر به حراست و حفاظت از مراتع و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: برای حفاظت از اراضی ملی و مراتع باید همه باهم بسیج شوند. 

وی اظهار کرد: طی سال جاری ۹ نفر از متصرفان زمین‌های ملی در استان زنجان بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است و شهروندان برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی، جنگل‌ها، آتش‌سوزی مراتع می‌توانند تخلفات را به ۱۵۰۴اعلام کنند. 

آقاجان لو کل زمین‌های مرتعی، کشاورزی و زراعی استان زنجان را ۲میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان یک‌میلیون و۲۰۰ هزار هکتار شامل مراتع و جنگل‌ها است.

وی تأکید کرد: استان زنجان پتانسیل‌های خوبی را برای کشت گیاهان دارویی دارد و از هزار و ۲۰۰ نوع گونه گیاهی دارویی بیش از ۲۲۰ نوع گونه گیاه دارویی در استان زنجان وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بابیان اینکه از ۱۳ نوع اقلیم ۱۱ نوع اقلیم در استان زنجان است، افزود: مهم‌ترین نوع گیاهان دارویی استان زنجان، گل محمدی، زعفران و آویشن است. 

آقاجان لو ابراز کرد: در استان زنجان بیش از ۲۱ هزار خانوار در زمینهٔ منابع طبیعی فعالیت مستقیم دارند. 

کد مطلب 4410655

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