خلیل آقاجان لو در گفتگو با خبرنگار مهر به حراست و حفاظت از مراتع و جنگلها اشاره کرد و گفت: برای حفاظت از اراضی ملی و مراتع باید همه باهم بسیج شوند.
وی اظهار کرد: طی سال جاری ۹ نفر از متصرفان زمینهای ملی در استان زنجان بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است و شهروندان برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی، جنگلها، آتشسوزی مراتع میتوانند تخلفات را به ۱۵۰۴اعلام کنند.
آقاجان لو کل زمینهای مرتعی، کشاورزی و زراعی استان زنجان را ۲میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان یکمیلیون و۲۰۰ هزار هکتار شامل مراتع و جنگلها است.
وی تأکید کرد: استان زنجان پتانسیلهای خوبی را برای کشت گیاهان دارویی دارد و از هزار و ۲۰۰ نوع گونه گیاهی دارویی بیش از ۲۲۰ نوع گونه گیاه دارویی در استان زنجان وجود دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بابیان اینکه از ۱۳ نوع اقلیم ۱۱ نوع اقلیم در استان زنجان است، افزود: مهمترین نوع گیاهان دارویی استان زنجان، گل محمدی، زعفران و آویشن است.
آقاجان لو ابراز کرد: در استان زنجان بیش از ۲۱ هزار خانوار در زمینهٔ منابع طبیعی فعالیت مستقیم دارند.
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