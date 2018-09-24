۴۱۹ تن مرغ منجمد از خراسان جنوبی به افغانستان صادر شد

محمد اصغر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری ۴۱۹ تن مرغ منجمد از خراسان جنوبی به افغانستان صادر شده است.

وی ارزش این میزان صادرات را ۶۲۸ هزار و ۵۰۰ دلار دانست و افزود: صادرات مرغ زنده به افغانستان نداریم.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال گذشته قریب به ۴۰ هزار قطعه مرغ زنده از استان به افغانستان صادر شد.

وی با اشاره به صادرات مرغ به استان های همجوار بیان کرد: از ابتدای سال یک میلیون و ۶۹۹ هزار قعطعه مرغ زنده به استان های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی صادر شده است.

اصغر زاده بیان کرد: همچنین در سال جاری بیش از هفت هزار تن گوشت مرغ از خراسان جنوبی به استان های همجوار صادر شده است.

وی با اشاره به نظارت های دامپزشکی بر ذبح دام در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بیان کرد: طی این ایام بر ذبح ۱۰ هزار و ۳۹۳ راس دام سبک و ۱۱۸ راس دام سنگین نظارت شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: طی این مدت ۱۷۲ راس لاشه دام به علت آلودگی انگلی از چرخه مصرف حذف شده اند.