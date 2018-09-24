فعالیت ۴۰۹ سازمان مردم نهاد در کرمانشاه

علیرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد بازوان توانمند مردمی هستند که در کنار دولت به خدمات رسانی به مردم می پردازند همچنین این سمن ها ظرفیتهای خوب اما پراکنده ای هستند که اگر تجمیع شوند می توانند مفید و مثمر ثمر باشند.

وی افزود: به عنوان نمونه برای خاموش کردن آتش سوزی در منابع طبیعی قبل از اینکه دولت و منابع طبیعی ورود و امکانات را تجمیع کند سمن های نزدیک در محله پیش از گسترده شدن آتش می توانند اوضاع را کنترل کنند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه بیان کرد: درزلزله ۷.۳ ریشتری کرمانشاه، ۱۵۰ سمن را در زمینه توزیع امکانات، برپایی چادر و امداد ونجات که ثانیه ها برای مردم بسیار ارزشمند بود ساماندهی کردیم.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۹ سازمان مردم نهاد در سطح استان داریم و ۳۰ سمن دیگر نیز در دست تاسیس است افزود: این سازمان های مردم نهاد در زمینه های بهداشت، درمان، حقوق شهروندی، منابع طبیعی، کودکان کار وخیریه فعالیت دارند.

گودرزی با بیان اینکه شمار زیادی از این سمن ها صد درصد فعال هستند گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در بحث آسیب های اجتماعی نیازمند حضور بیشتر سمن ها هستیم.